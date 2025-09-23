ABB'ye düzenlenen konser yolsuzluğu operasyonunun detayları! Belediye personelleri itirafçı olmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon büyük yankı uyandırırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, X hesabından Ankara Büyükşehir belediyesi konser yolsuzluğu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Konser yolsuzluğunun ilk olarak 2024'te gündeme geldiğini hatırlatan Atik, şunları söyledi:

💢 Mansur Yavaş 11 Kasım 2024’te tüm ekibiyle yaptığı basın toplantısında konserlere dair tüm rakamları kamuoyuyla paylaştı.

💢 Yavaş’ın açıklamasının ardından Sayıştay müfettişleri ve İçişleri müfettişleri görevlendirildi.

💢 Mansur Yavaş Kültür Dairesi’ndeki iki üst düzey bürokrat 20 Kasım 2024’te görevden aldı.

💢 Müfettiş raporlarının ardından Ankara Valiliği Mart 2025’te belediye bürokratları ile ilgili soruşturma izni verdi.

💢 Soruşturmalar devam ederken bazı Büyükşehir belediye personelinin itirafçı olduğu iddiaları gündeme geldi.

💢 Yolsuzluk iddiaları üzerine hazırlanan dosyanın olgunlaşmasının ardından 23 Eylül 2025 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın talimatıyla düğmeye basıldı ve gözaltı işlemleri yapıldı.

💢 Mansur Yavaş 2024’teki iddialar üzerine bürokratları görevden almış ve kendisi de iç soruşturma başlatmıştı."

YAVAŞ, HER ŞEYİ İNKAR ETMİŞTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 11 Kasım 2024'te kameralar karşısına geçerek belediye içerisindeki bazı kişilerin doğru olmayan bilgileri sızdırdığını söylemişti. Yavaş, “Bu bilgiler üzerine bazı internet medyasından belki bizden bilgi alabilecekken bu bilgiyi doğru düzgün almadan ‘Ankara Belediyesi bir konsere 69 milyon lira ödedi' diye servis etmeye başladılar. Her yerde olduğu gibi derhal olayı incelemeye başladık. Çünkü ben bir hukukçu olarak ne peşinen herkesi suçlu ilan ederim ne de araştırmadan nasıl olsa bu iftiradır diye bakmam. Şimdiye kadar da 5 yıl boyunca böyle davrandım” demişti.