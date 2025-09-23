Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri

Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek&#039;in hayatı ve siyasi kariyeri
CHP, İstanbul, İhraç, Disiplin, CHP İstanbul İl Başkanı, Oyuncu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk siyasetinin tanınan isimlerinden Berhan Şimşek, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Gelişmenin ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi. Peki, Berhan Şimşek kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi?

Türk siyasetinin tanınan isimlerinden Berhan Şimşek, hem oyunculuk kariyeri hem de siyasetteki aktif rolüyle kamuoyunun gündeminde. Geçmişte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Şimşek, 23 Eylül 2025 tarihinde partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bunun üzerine Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. 

Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri - 1. Resim

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR? 

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958'de Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Şimşek, lise eğitimini İstanbul'da aldı. Şimşek, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde tamamladı.

Berhan Şimşek, 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde pek çok filmde rol alarak tanınan bir sima haline geldi. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin kuruculuğunu üstlenen Berhan Şimşek, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde de yazarlık yaptı.

1999 yılında CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclis üyeliği ve MYK üyeliği görevlerini icra etti. Ayrıca, 2002-2007 yılları arasında TBMM 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili oldu. Şimşek, aktif siyaset hayatını 14 Haziran 2010 ile 8 Ocak 2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yaparak noktaladı.

Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri - 2. Resim

BERHAN ŞİMŞEK NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ? 

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, 23 Eylül 2025 tarihinde CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına çıktı.

Bu gelişmenin hemen ardından harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu! "Sanki bugün yapılmış gibi"ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli oldu - HaberlerOrkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli olduVecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesi - HaberlerVecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesiSevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor! - HaberlerSevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerÇorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli olduBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - HaberlerBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu!Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerIğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...