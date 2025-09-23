Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri

Türk siyasetinin tanınan isimlerinden Berhan Şimşek, hem oyunculuk kariyeri hem de siyasetteki aktif rolüyle kamuoyunun gündeminde. Geçmişte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Şimşek, 23 Eylül 2025 tarihinde partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bunun üzerine Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958'de Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Şimşek, lise eğitimini İstanbul'da aldı. Şimşek, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde tamamladı.

Berhan Şimşek, 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde pek çok filmde rol alarak tanınan bir sima haline geldi. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin kuruculuğunu üstlenen Berhan Şimşek, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde de yazarlık yaptı.

1999 yılında CHP 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclis üyeliği ve MYK üyeliği görevlerini icra etti. Ayrıca, 2002-2007 yılları arasında TBMM 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili oldu. Şimşek, aktif siyaset hayatını 14 Haziran 2010 ile 8 Ocak 2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yaparak noktaladı.

BERHAN ŞİMŞEK NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, 23 Eylül 2025 tarihinde CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına çıktı.

Bu gelişmenin hemen ardından harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.