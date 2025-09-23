ABB'deki konser soruşturmasının detayları MASAK raporunda! Harcanan tutar 759 milyon lira

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, şüpheliler eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

ÖDEMELER PİYASA RAYİÇLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin bulgular da ortaya çıktı. Hazırlanan bilirkişi ve MASAK raporları, yüz milyonlarca liralık konser harcamasının usulsüz gerçekleştirildiğini ve büyük kamu zararına yol açıldığını gözler önüne serdi. Adli makamların tespitlerine göre, 32 konser için yapılan ödemeler piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşirken, belediye yalnızca bu konserler nedeniyle yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara uğradı. Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğünün altı çizildi.

TOPLAM HARCAMANIN YÜZDE 20'Sİ SANATÇILARA, YÜZDE 80'İ YÜKLENİCİ FİRMALARA

MASAK raporuna göre konser sanatçılarına ödenen miktarın toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine denk geldiği, geri kalan yüzde 80'in yüklenici firmalar arasında pay edildiği belirtildi. Savcılık soruşturmasının ise sürdüğü ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı öne sürüldü. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi şirketlerin milyonluk konser faturaları kestiği tespit edildi.

SAHTE FATURALAR KULLANILDI

Konserler için ödenen 759 milyon TL'nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE firmalarına aktarılırken, bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği belirlendi. Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi.

ŞAHISLARA MİLYONLARCA LİRALIK ÖDEME

Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıkarken, bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi.

"759 MİLYON TL KAMU KAYNAĞI YÜKLENİCİ FİRMALARA AKTARILDI"

Hazırlanan raporda Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği yer aldı. Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını kuvvetlendirdi. Rapora göre toplam 759 milyon TL kamu kaynağı yüklenici firmalara aktarıldı.

İŞTE 9 SORUDA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ SKANDAL İDDİALAR

