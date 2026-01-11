Nu Teknoloji, SIM kart gerektirmeyen non-cellular 5G altyapısını uydu tabanlı NTN teknolojisiyle entegre ederek, kırsal ve zorlu coğrafyalarda kesintisiz bağlantı sağlayan yeni bir IoT mimarisi geliştirdi.

ÖMER TEMÜR - Nu Teknoloji, SIM kart gerektirmeyen non-cellular 5G standardı altyapısını uydu tabanlı NTN (Non-Terrestrial Network) teknolojisiyle entegre etti. Bu yeni mimari sayesinde, bugüne kadar ağırlıklı olarak şehir merkezleri ve yerleşim alanlarıyla sınırlı kalan mesh tabanlı IoT çözümleri artık kırsal alanlarda, tarım sahalarında, enerji santrallerinde ve kritik altyapılarda kesintisiz ve güvenilir biçimde kullanılabiliyor.

Altyapı yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, özel 5G IoT ağlarını küresel ölçekte uygulanabilir hâle getiriyor. Nu Teknoloji İş Geliştirmeden Sorumlu Kurucu Ortağı Ayşe Nur Alkaya “DECT NR+ ile simsiz, operatörlerden bağımsız, güvenli ve yerel 5G mesh ağlar kuruyor; uydu tabanlı NTN entegrasyonu sayesinde bu ağları dünyanın en uzak ve en zorlu coğrafyalarından bile kesintisiz şekilde internete bağlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu altyapıyla birlikte “bağlantı yok” sorununu sahada ortadan kaldırırken, sistemi kısa vadede ülkemizde ve bölge ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

