Avustralya'nın güneyi alevlere teslim... Victoria eyaletini etkisi altına alan yangınlarda yaklaşık 300 bin hektarlık alanın ve 130 evin küle döndüğü bildirildi. Bölge sakinleri için tahliye emirleri verildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkan yangınlar etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 300 bin hektarlık alanın yandığını aktaran yetkililer, yangından çok sayıda tarım arazisi ve çiftlik hayvanının etkilendiğini bildirdi.

130 EV KÜLE DÖNDÜ

ABC News'in haberine göre ise yangınlarda 130 ev kül oldu, bölge sakinleri için tahliye emirleri verildi. Yangınla ilgili koşulların çok "değişken" olduğunu vurgulayan yetkililer, müdahale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Avustralya'nın birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Victoria eyaletinde 8 Ocak'ta yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarılmış ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyurulmuştu.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, dün bölgede afet durumu ilan edildiğini açıklamıştı.

