ABD’de yaşayan Kathryn isimli genç bir kadın, katıldığı bir TV programında tuhaf yeme alışkanlığıyla çok konuşuldu. Kathryn, yaklaşık beş yıldır bütün yiyecekleri blender yardımıyla önce püre haline getiriyor ve burnundan ‘çekerek’ tüketiyor.

OMLET, ET, SEBZE...

Üniversiteye başlamadan önce normal bir yeme düzenine sahip olduğunu belirten kadın, bir kez meyve suyunu burnundan çekmeyi denediğini ve söz konusu alışkanlığının başladığını söylüyor. O günden beri omletten ete, sebzeden kuru yemişe her türlü besini püre haline getirip tüketiyor. Kathryn, bu yöntemin aşırı yemek yemeyi ve boğulmayı önlediğini iddia etse de durum, ailesi ve yakın çevresini oldukça rahatsız ediyor.

CİDDİ RİSKLERİ VAR

Uzmanlar ise burundan beslenmenin ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Öyle ki, yiyecekler boğaz veya nefes borusunda takılabilir, asidik ve baharatlı yiyecekler burun ve boğaz dokularında yanma ve iltihaplanmaya yol açabilir. 5 yıldır burnundan beslenen kadını muayene eden Dr. Matthew Haden, kadının organlarında şimdilik bir hasar olmadığını ancak uzun vadede ciddi problemler yaşayabileceğini kaydetti.

Programın çekimlerinden sonra açıklamalarda bulunan Kathryn, tuhaf beslenme alışkanlığından kurtulmaya çalıştığını belirterek, “Bunu bırakmak zaman alacak, ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum,” dedi.

