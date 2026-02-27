Motosiklet dünyasının dev ismi Kawasaki, alışılagelmiş elektrikli bisiklet ve motosiklet tasarımlarını bir kenara iterek bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir projeyi gerçeğe dönüştürüyor. İlk kez 2025 Osaka Fuarı'nda bir konsept olarak gösterilen dört bacaklı robot at CORLEO, resmi olarak seri üretim yoluna girdi.

Kawasaki, CORLEO'yu sadece bir taşıt değil, "dört bacaklı kişisel mobilite aracı" olarak tanımlıyor. Geleneksel iki tekerlekli araçların girmesinin imkansız olduğu engebeli araziler, dik yokuşlar ve kayalık yollar için tasarlanan bu araç, bir atın çevikliğini robotik hassasiyetle birleştiriyor.

Corleo, 150 cc'lik hidrojenle çalışan bir motorla gelecek. Yanma sırasında su buharı dışında zararlı emisyon üretmediği için hidrojen, en çevreci motor ve yakıt tipi olarak gösteriliyor.

Kawasaki robot atı beklenenden hızlı geliyor! Seri üretim için hazırlıklar başladı

Geleneksel bir gidon yerine, sürücü tıpkı gerçek bir ata biner gibi vücut ağırlığını kaydırarak aracı yönlendiriyor. Yapay zeka destekli denge sistemi, en zorlu zeminlerde bile devrilmeyi önlüyor. Arka bacaklar, Kawasaki’nin yarış motosikletlerinden ödünç alınan bağımsız salıncak (swing-arm) mekanizmasıyla donatılmış; bu da üst düzey darbe emişi sağlıyor.

BEKLENENDEN HIZLI GELECEK

Başlangıçta 2050 yılı için bir vizyon projesi olarak sunulan CORLEO, beklenenden çok daha hızlı ilerliyor. Kawasaki, aracın ilk üretim modellerini 2030 Riyad Fuarı'nda ziyaretçilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Gerçek sürüşten önce kullanıcıların bu deneyime alışması için özel bir "binicilik simülatörü" de geliştiriliyor.

CORLEO’nun çıkışından önce bir oyun ortamında test edilebilecek dijital versiyonunun sunulabileceği de belirtiliyor.



