ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Paul Allen Perez'in 1992-2001 yılları arasında altı aylıktan daha küçük olan 5 bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı. Olay, 2007 yılında bir balıkçının battaniyeye sarılı bir bebeği soğutucunun içinde bulmasıyla ortaya çıktı. 12 yılın ardından, bebeğin kimliği ve 4 kardeşinin daha öldürüldüğü tespit edildi. Olayın detayları kan dondururken, geçtiğimiz salı günü mahkemeye çıkarılan cani babanın, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kan donduran olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1992 ile 2001 yılları arasında yaşandı. Yeni nesil DNA testleriyle aydınlatılan davada, 63 yaşındaki Paul Allen Perez’in altı aylıktan küçük 5 bebeğini öldürdüğü belirlendi.

CESEDİ SOĞUTUCUNUN İÇİNDE BULUNDU

Korkunç olay, 2007 yılında Woodland’ın doğusundaki bir bölgede bir balıkçının battaniyeye sarılı bir bebeği soğutucunun içinde bulmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde bebeğin künt travma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. 2019 yılında yapılan DNA testleri ile cesedin Paul'un bebeği Nikko Lee Perez’e ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Yolo İlçe Şerif Ofisi, Nikko’nun altı aylıktan daha küçükken hayatını kaybeden dört kardeşi daha olduğunu açıkladı. Çocukların tamamı Kaliforniya’da doğmuş olup isimleri Kato Allen Perez (1992), Mika Alena Perez (1995), Nikko Lee Perez (1997) ve Kato Krow Perez (2001) olarak kaydedildi. Çocukların aynı anneden olup olmadığı ise netleşmedi.

Yetkililer, daha önce cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Perez’in, şu anda Kern Valley Eyalet Hapishanesi’nde tutuklu olduğunu bildirdi. Yolo Bölge Savcısı Jeff Reisig, “Bu suçlar mutlak kötülük içeriyor. Sanık hayatının geri kalanını hapishanede geçirmeli. Ölen çocukların ruhları huzur içinde yatsın,” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Salı günü mahkemeye çıkarılan Perez, şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Cezasının 6 Nisan’da açıklanması bekleniyor.

