Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Fabrikası’nın yayımladığı rapora göre, Türk yapay zekâ ekosistemi son bir yılda iki unicorn çıkararak küresel rekabette gücünü artırdı; ülkede 1.188 aktif yapay zekâ girişimi faaliyet gösteriyor.

ÖMER TEMÜR - Türkiye İş Bankası bünyesinde yer alan Yapay Zekâ Fabrikası, Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla hazırladığı “2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu”nu yayınladı.

Rapora göre, Türk yapay zekâ ekosistemi, son bir yıl içinde iki yapay zeka unicorn’u çıkararak özellikle B2B odaklı çözümlerde küresel ölçekte rekabet gücünü ispatladı. Türkiye’de mobil oyun sektöründen beslenen yapay zekâ uygulama stüdyoları ise B2C tarafında dikkat çekici bir potansiyele işaret ediyor.

Ülkemizde yüzde 70’i 2020 ve sonrasında kurulmuş olan 1.188 aktif yapay zekâ girişimi bulunuyor. 2024-2025 döneminde ise 180 yapay zekâ girişimi erken aşamada yatırım aldı. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 oldu. Türk kurucuların liderliğinde gelişen yapay zekâ unicorn’larının sayısı ise üçe ulaştı.

