Çinli bilim insanları, yalnızca dilin rengi, dokusu ve şekline bakarak ciddi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebilen yapay zekâ sistemleri geliştirdi. Bu sistemler, dil fotoğraflarını analiz ederek diyabet ve mide kanseri gibi hastalıkları yüzde 90’a varan doğrulukla tespit edebiliyor. Uzmanlar, sistemlerin doktorlara destek aracı olarak yakında hastanelerde kullanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ çılgınlığı dünyayı etkisi altına alırken, pek çok kişi en küçük sağlık şikâyetinde bile çözümü yapay zekâ uygulamalarında arıyor. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin tek başına teşhis koyamayacağı ve yanlış yorumlanan verilerin hatalı yönlendirmelere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Ağzınızı açmanız yeterli! Yapay zeka, dilinize bakarak hastalığınızı söylüyor

Doktorlar uzun süredir dildeki renk ve doku değişikliklerini hastalıkların birer yansıması olarak değerlendiriyor. Örneğin kalın beyaz bir tabaka enfeksiyona, kuru ve çatlak bir dil ise otoimmün hastalıklara işaret edebiliyor. Ancak artık bu tespitler, insan gözünün ötesine geçiyor. Çinli bilim insanları, yalnızca dilin rengi, dokusu ve şekline bakarak ciddi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebilen yapay zekâ sistemleri geliştirdi.

VERİ TABANLARIYLA EĞİTİLİYOR

2024’te Technologies dergisinde yayımlanan bir çalışmada yapay zekânın, yalnızca dil fotoğraflarını inceleyerek 60 hastanın 58’inde diyabet ve anemiyi doğru şekilde saptadığı ortaya çıktı. Sistemler, binlerce hasta dil görüntüsünden oluşturulan veri tabanlarıyla eğitilerek en küçük görsel değişimleri dahi algılayabiliyor.

Başka bir çalışmada ise yapay zekânın mide kanserini, dildeki renk kaybı, kalınlaşmış tabaka ve iltihap kaynaklı kızarıklık gibi ince belirtiler üzerinden tespit edebildiği gözler önüne serildi. eClinicalMedicine’ın 2023 tarihli çalışmasına göre, yapay zekâ mide kanseri vakalarını ayırt ederek yüzde 85–90 doğruluk oranına ulaştı.

Missouri Üniversitesi’nden biyoinformatik uzmanı Prof. Dong Xu’ya göre yapay zekâ, çok sayıda dil fotoğrafını inceleyerek ortak kalıpları öğreniyor. Bu sistemler; dilin rengi, yüzey yapısı, nemi, kalınlığı, çatlakları ve şişlikleri analiz ederek belirli hastalıklara işaret eden görsel farklılıkları tespit ediyor.

"DİL, VÜCUDUN AYNASI"

Uzmanlar, dilin genel sağlığın önemli bir göstergesi olduğunu vurguluyor. King’s College London’dan emekli Prof. Saman Warnakulasuriya, “Dil, vücudun aynasıdır” diyerek anemide dil yüzeyinin düzleştiğini, diyabette ise ağız kuruluğu ve sarımsı tabaka görülebildiğini ifade ediyor. Ayrıca bazı viral enfeksiyonların da dil üzerinde ayırt edici lezyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

Ancak uzmanlara göre yapay zekâ her ne kadar güçlü olsa da tek başına teşhis koyamaz. Görsel veriler hatalı yorumlanabilir, dil görünümü beslenme, sigara, ilaç kullanımı veya sıvı alımından etkilenebilir. Bu nedenle teknoloji, tanı koymak yerine erken uyarı ve ön tarama aracı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yapay zekâ destekli dil analizinin doktorların kararlarını destekleyebileceğini ancak kesin teşhis için her zaman laboratuvar testleri ve klinik değerlendirmelerin şart olduğunu vurguluyor.

