İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde yaşayan Bella Bayliss, Ocak 2019’da karın ağrısı, nefes darlığı ve aşırı şişkinlik şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Muayene edilip eve gönderilen genç kadın, şikayetlerinin 'kadın hastalıklarıyla alakalı' olarak değerlendirildiğini söyledi. Şikayetlerinin artmasıyla yeniden hastaneye giden Bayliss’e yapılan tetkiklerde mide kanseri olduğu ortaya çıkarken, aylar içinde kadının midesinin yüzde yetmişi alındı. Talihsiz kadın, yaşadığı zor anları bir bir anlattı.

O dönemde 19 yaşında olan genç kadın, “Normal aktivitelerde bile nefes nefese kalıyordum, çok solgundum ve sürekli karın ağrısı çekiyordum. Kansızlığım vardı ve bunu kadın hastalıklarına bağladılar. Hastalığımın öyle olmadığını biliyordum” dedi .İştah kaybı, bacaklarda uyuşma ve ellerde karıncalanma gibi şikâyetleri de olan Bayliss, başlarda yoğun iş temposunun etkisi olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Şikayetlerini kadın hastalıklarına bağlamışlardı! Gerçek başka çıktı, midesinin yarısından çoğu alındı

MİDE KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Zamanla şikâyetleri giderek artan genç kadın, birkaç ay sonra yeniden hastanenin yolunu tuttu. Yapılan ayrıntılı tetkiklerde, Bayliss’in midesinde 6 santimetre büyüklüğünde gastrointestinal stromal tümör (GIST) saptandı. Oldukça nadir görülen bu tümörler, yılda milyonda 10–15 kişiyi etkilerken, sindirim sistemi kanserlerinin yalnızca yüzde 1–2’sini oluşturuyor. Uzmanlar, şişkinlik hissi, karın ve göğüs ağrısı ile mide bulantısı gibi belirtilerin, Bayliss’in aylar boyunca yaşadığı şikâyetlerle birebir örtüştüğüne dikkat çekti.

"CİDDİYE ALINSAYDIM BU KADAR BÜYÜMEZDİ"

Bayliss’in tümörü, standart tedaviye cevap vermeyince doktorlar, genç kadının midesinin yüzde yetmişini almak zorunda kaldı. Genç kadın, “Eğer ilk başta ciddiye alınsaydım, tümör bu kadar büyümezdi. Bu kadar büyük bir ameliyata gerek kalmayabilirdi” dedi. Tümörün testler sonucunda yüzde 85 oranında kanserli olduğu belirlendi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Bayliss’in beslenme düzeni ve sosyal hayatı değişti. “Artık çok fazla yiyemiyorum, gün boyu küçük öğünler tüketiyorum.” diyen Bayliss, ameliyat izinin özgüvenini etkilediğini ancak zamanla bununla gurur duymayı öğrendiğini söyledi.

Ancak 2025 sonbaharında yapılan rutin kontrollerde kanserin geri döndüğü ortaya çıktı. Karaciğerinde iki yeni tümör tespit edilen Bayliss, “Eylül sonunda sıradan bir tarama diye gittim. Karaciğerimde iki gölge gördüklerini söylediklerinde anladım. Kısa süre sonra kanserimin geri döndüğünü bildirdiler” dedi. Beş yıl sonra hastalığı geride bıraktığını düşündüğünü belirten Bayliss, “Bu kez daha farklı; geri döndüğünde insan daha çok endişeleniyor” ifadelerini kullandı.

Şu anda etkili bir ilaç bulunmaya çalışıldığını söyleyen Bayliss, kanseri tamamen yenmenin tek yolunun ameliyat olduğunu dile getirdi.

