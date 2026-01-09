ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer faaliyetleri tespit etmekle görevli Boeing WC-135R Constant Phoenix uçağı "gizemli" bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun, ABD-Rusya arasındaki kritik "Yeni START Nükleer Anlaşması"nın sona erme tarihi biterken gelmesi endişeye neden oldu. Nükleer koklayıcı olarak da tanınan uçak, nükleer patlamalardan kaynaklanan radyoaktif döküntüleri toplamak için kullanılıyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin, nükleer faaliyet tespiti için kullanılan özel amaçlı uçağı Boeing WC-135R Constant Phoenix'in ülkenin orta batı eyaletleri üzerinde gerçekleştirdiği sıra dışı uçuş, uluslararası gözlemciler arasında tedirginliğe yol açtı.

"Nükleer koklayıcı" olarak da bilinen keşif uçağı, Nebraska'daki Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaparak Güney Dakota üzerinde daireler çizdi, ardından Kuzey Dakota’daki Fargo yakınlarında turlar attı. Uçağın son olarak Güney Dakota’daki Rapid City üzerinde görevine devam ettiği bildirildi.

ANLAŞMA SONA ERERKEN GELEN UÇUŞ

WC-135R, görevi gereği nükleer patlamalardan kaynaklanan radyoaktif döküntüleri toplamak ve analiz etmek için atmosferik örnekler alıyor. Bu görev, ulusal güvenliğin yanı sıra nükleer silahların kontrolü anlaşmalarının doğrulanması açısından da kritik önem taşıyor. Uçağın 2024 yılında en son Orta Doğu'ya konuşlandırıldığı biliniyor.

Uçağın bu iç hat seferi, özellikle ABD ve Rusya arasındaki nükleer anlaşma olan Yeni START Anlaşması'nın 5 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle dikkat çekti. Anlaşmanın akıbeti belirsizliğini korurken, bazı uluslararası güvenlik analistleri bu uçuşu, artan jeopolitik gerginliğin bir yansıması olarak yorumladı.

GÖREV Mİ RUTİN EĞİTİM Mİ?

ABD yetkilileri uçuşun nedenini resmi olarak doğrulamasa da, iç hatlardaki WC-135R seferlerinin genellikle mürettebat eğitimi, ekipman kalibrasyonu veya arka plan radyasyonu izleme amaçlı olduğu belirtiliyor. Bu uçuşların, stratejik nükleer varlıkların bulunduğu bölgeler de dahil olmak üzere ortabatı üzerinde gerçekleşmesi alışılmadık bir durum değil. Uzmanlar, seferlerin çoğunun belirli bir olaya yanı vermek yerine, dünya çapındaki normal radyasyon seviyelerini belirlemek için yapılan rutin 'temel koleksiyonlar' olduğunu vurguluyor.

WC-135R, üzerindeki özel modifikasyonlar sayesinde mürettebatına radyoaktif 'bulutları' gerçek zamanlı olarak tespit etme olanağı tanıyor. Uçak, dışarıdan hava akışıyla partikülleri filtre kağıtlarına yakalayan ve toplanan hava örneklerini analiz için kürelerde depolayan gelişmiş bir sisteme sahip.

60 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREVDE

"Constant Phoenix" programının tarihi, General Dwight D. Eisenhower'ın Ordu Hava Kuvvetleri'ne dünya çapındaki atom patlamalarını tespit etme görevi verdiği 16 Eylül 1947'ye dayanıyor. 1949'da bir WB-29 uçağı, Sovyetler Birliği'nin ilk atom denemesinden kalan döküntüleri toplayarak tarihe geçmişti.

ÇERNOBİL'DE DE GÖREV YAPTI

WC-135 filosu, 1986'daki Çernobil felaketinden sonra radyoaktif serpintiyi takip eden WC-135W modeli ile de biliniyor ve günümüzde ABD Hava Kuvvetleri'nin havadan nükleer hava örnekleme operasyonları için kullandığı tek platform olmaya devam ediyor.

