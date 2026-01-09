Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da siyasi gerilim patlayıcı saldırıyla tırmandı. Ulusal Kongre binası önünde düzenlenen muhalefet toplantısı sırasında atılan patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu bir milletvekili yaralandı.

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da Ulusal Kongre binası önünde düzenlenen toplantı sırasında patlayıcı cihaz atıldı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLİ YARALANDI

Saldırıda Ulusal Parti milletvekili Gladis Aurora López yaralandı. Patlayıcı cismin López’e çarptıktan sonra infilak ettiği, milletvekilinin baş ve sırt bölgesinden yaralandığı görüldü. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından López özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI ULUSAL PARTİ TOPLANTISI SIRASINDA YAŞANDI

Ulusal Parti’ye mensup muhalefet milletvekillerinin Kongre binası yakınında gazetecilere açıklama yaptığı sırada patlayıcı atıldı.

Honduras Ulusal Partisi, yapılan eylemi terör saldırısı olarak niteledi.

GÖZLER GÜVENLİK GÜÇLERİNDE

Yetkililer, patlamada başka yaralı olup olmadığına dair henüz net bilgi paylaşmadı. Saldırıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı ya da tutuklama duyurulmadı.

SEÇİM SONRASI GERİLİM TIRMANIYOR

Seçim otoritelerinin Ulusal Parti adayı Nasry “Tito” Asfura’yı kazanan ilan etmesinin ardından ülkede sert bir kutuplaşma oluştu. 27 Ocak’ta planlanan başkanlık devir teslimi öncesinde sokaklardaki gerilim dikkat çekiyor.

SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ülkede yabancı müdahale iddiaları ve ABD’de uyuşturucu suçlamasıyla hüküm giyen eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernández’e yönelik af kararı tartışmaları siyasi krizi daha da büyüttü. Tegucigalpa’daki saldırı, bu gerilimin sahaya yansıyan en sert örneklerinden biri oldu.

