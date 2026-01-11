Geliyorlar! İnsansı robotlar insanı yakaladı
Las Vegas’taki CES Fuarı’nda yapay zekâ destekli insansı robotlar yetenekleriyle öne çıktı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, robotların yakın gelecekte birçok alanda iş gücüne katılacağını ve yeni istihdam alanları oluşturacağını söyledi.
- CES fuarı, yapay zekâ destekli robotların hızla geliştiğini ve birçok iş kolunda insan gücünün yerini almaya hazırlandığını gözler önüne serdi.
- Nvidia CEO'su Jensen Huang, robotların işsizliğe yol açmayacağını, aksine küresel iş gücü açığını "yapay zekâ göçmenleri" ile dolduracağını savundu.
- Boston Dynamics, 2028'de otomotiv üretiminde kullanılması hedeflenen esnek hareket kabiliyetine sahip insansı robotu Atlas'ı tanıttı.
- LEM Surgical'ın cerrahi robotu, milimetrik hassasiyetle omurga ve ortopedik ameliyat yapabilme yeteneğiyle beyaz yaka robotların gelişimini sergiledi.
ÖMER TEMÜR - ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, robotların şovuna sahne oldu. Yapay zekâ destekli robotlar hareket kabiliyetiyle dikkatleri üzerine çekerken yakın zamanda birçok iş kolunda insanın yerini almaya hazırlanıyorlar.
İnsansı robotların bu yıl insan seviyesinde yeteneklere ulaşacağını belirten Nvidia CEO’su Jensen Huang “Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini biliyorum. Çok etkileyici gelişmelere tanık olacaksınız” dedi.
Huang’a göre robotlar işsizliğe yol açmak yerine yeni istihdam alanları oluşturacak. Küresel nüfusun yaşlanması ve azalması sebebiyle ciddi iş gücü açığı oluştuğunu savunan Huang, bu boşluğun “yapay zekâ göçmenleri” olarak tanımladığı robotlarla doldurulacağını ifade etti.
Fuarda Boston Dynamics de insansı robotu Atlas’ı tanıttı. Yapay zekâ sistemleri ve sensörler tarafından kontrol edilen Atlas, kendi başına ayakta durabiliyor, esnek hareketler yapabiliyor. Hyundai Atlas’ı 2028’de otomotiv üretiminde kullanmayı hedefliyor. Mavi yaka robotların yanı sıra beyaz yaka robotlar da iş hayatına atılmaya hazırlanıyor. İsviçre merkezli LEM Surgical tarafından geliştirilen ilk cerrahi insansı robot ABD’deki ilk klinik operasyonlarını başarıyla tamamlanmıştı. CES’te görücüye çıkan robot, milimetrik hassasiyette omurga ve ortopedik ameliyat yapabiliyor.
ÇİFT EKRANLI LAPTOP
CES'te görücüye çıkan Asus Zenbook Duo çift ekranlı dizüstü bilgisayar konseptiyle dikkat çekiyor. Zenbook Duo'nun en çarpıcı yeniliği ise ASUS'un tamamen yeniden tasarladığı "hideaway" menteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde açılarak iki ekran farklı ekrana dönüşüyor. Her iki ekranda 14 inç boyutunda, 2.880 x 1.800 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller yer alıyor.
MERDİVENLERİ ÇIKAN SÜPÜRGE
Roborock, CES 2026'da Saros Rover adını verdiği konsept robot süpürgesini tanıttı. Tekerlekli bacaklara sahip süpürge merdivenleri tırmanabiliyor ve her basamağı ayrı ayrı temizleyebiliyor. Rover, beş basamaklı bir merdiveni yaklaşık 40 saniyede çıkarken her basamağı aynı anda temizleyebiliyor.