Hasan Mutlu'dan İmamoğlu'nu zora sokan itiraf! Belediyelere 8'er kişilik ekip yerleştirilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da arasında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.

Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin yanı sıra yolsuzluk sistemine kaynak aktarabilmek için CHP'li ilçe belediyelerini nasıl kontrol altında tuttuğunu ortaya çıkardı. İmamoğlu'nun her ilçe belediyesine 8 kişilik bir ekip yerleştirdiğini anlatan Mutlu, ilçe belediyelerden yolsuzluk sistemine para akışını bu ekibin yönettiğini öne sürdü.

Hasan Mutlu

BELEDİYELERE EKİP YERLEŞTİRİLMİŞ

Savcılıkta ifade veren Hasan Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk defa CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini açıkladı. Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu belirten Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği belirtilirken, bu isimlerin CHP'li ilçe belediyelerindeki oluşturulan rantı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu yolsuzluk sistemine aktarmakla görevli oldukları değerlendiriliyor.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı yolsuzluk sistemini CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşıdığı da ortaya çıktı.

ADAYLARI İMAMOĞLU BELİRLEMİŞTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayını eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirlemiş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Genel Başkan Özgür Özel yer almamıştı. Özel'i İstanbul adaylarının belirlenmesi sürecine karıştırmayan İmamoğlu'nun ilçe belediyelerindeki isimlerle belediyelerdeki kaynaklarını kontrol altında tutmak istediği gündeme gelmişti.