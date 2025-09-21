Fatih Atik'ten 'CHP'deki güven oylaması' tartışmasında çarpıcı sözler: Özgür Özel'in yalan söylediğinin ispatı

Bugüne kadar 38’i olağan, toplam 59 kurultay gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), beş ayda ikinci kez olağanüstü kurultaya gitti. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen 22'nci Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Özgür Özel için güven oylaması yapılıyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP kurultayındaki güven oylamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL'İN YALAN SÖYLEDİĞİNİN İSPATIDIR"

Özgür Özel'in "Bin imza topladık" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Atik, "Özgür Özel ne demişti? 'Arkadaşlarımız bir günde 1000 imza topladı' dedi. Güvenoyunu sordu ya... Niye yapıyorlar bunu? Çünkü böyle bir imzanın olmadığı ortaya çıkıyor. Bu güven oylaması, 900-1000 imzanın toplanmadığını, tabir-i caizse Genel Başkan'ın kamuoyuna ve partililere yalan söylediğinin ispatıdır" dedi.

"Burada güven oylaması yapmasalardı seçim yapamıyorlardı" diyen Atik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin tüzüğünü okuyayım size... Olağanüstü Kurultay isteminde bulunan Kurultay üyelerinin sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyorsa, gündeme güven oyu ve seçim maddesi konulabilir. Demek ki başvuruda sağlanamamış, şimdi salonda bunu sağladılar. Yani seçim yapamıyorlardı, şimdi konuldu. Salt çoğunluk dediğine göre 563 destek var demektir. Hani 900 imza, 1000 imza nerede?"

"ATARİ OYNAR GİBİ, SENİ ATTIM-SENİ ATTIM..."

Programda önemli açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Gazeteci Barış Yarkadaş oldu. CHP yönetiminin disiplin süreçlerini eleştiren Yarkadaş, "Disiplin, sizin elinizde çocuk oyuncağına dönmüş. Atari oynar gibi, seni attım-seni attım... Onu at bunu at! Peki neyi çözdün kardeşim? Hiçbir şeyi. Sen bu kafayla hiçbir şeyi çözemezsin kardeşim! Niye biliyor musun? Delege salonuna bak. Çoğu vekil danışmanları. Salon kalabalık görünsün diye vekil danışmanlarını davet ettiler" ifadelerini kullandı.