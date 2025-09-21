Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI ANLATIM

CHP'de kritik gün! 5 ay içinde ikinci olağanüstü kurultay

Ankara’da bugün saat 10.00’da başlayan 22’nci Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel için güven oylaması yapılacak. Rakip liste beklenmeyen kurultaya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağı öne sürülüyor. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun da oylanacağı toplantı, Kasım’daki 39’uncu Olağan Kurultay öncesi kritik bir sınav olarak görülüyor.

  • DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU
  • KURULTAY BAŞLADI
  • KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK
  • CHP'DE SEÇİM GÜNÜ

21.09.2025 10:15

DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

CHP'de kritik gün! 5 ay içinde ikinci olağanüstü kurultay! - 1. Resim

21.09.2025 10:00

KURULTAY BAŞLADI

Hukuki ve siyasi güvence kurultayı olarak nitelendirilen kurultayda 1127 delege sandık başına gidiyor.

Olağanüstü kurultay saat 10.00'da başladı.

CHP'de kritik gün! 5 ay içinde ikinci olağanüstü kurultay! - 2. Resim

21.09.2025 09:45

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

22’nci Olağanüstü Kurultay’da önce Genel Başkan Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için ayrı ayrı güven oylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek. CHP kurmayları, Özgür Özel’in karşısına rakip çıkmayacağını ve mevcut PM ile YDK listelerinde değişiklik yapılmayacağını ifade ediyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı ileri sürülüyor.

21.09.2025 09:30

CHP'DE SEÇİM GÜNÜ

Bugüne kadar 38’i olağan toplam 59 kurultay gerçekleştiren CHP, beş ayda ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal talebiyle yapılan başvuruları reddetmesinin ardından kurultayın bugün yapılması netleşmişti. Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde saat 10.00’da başlayacak olağanüstü kurultay için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Salonun fiziki şartları sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

Yer: Ankara

