CHP'de kritik gün! 5 ay içinde ikinci olağanüstü kurultay

Canlı Anlatım Özeti DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

KURULTAY BAŞLADI

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

CHP'DE SEÇİM GÜNÜ

21.09.2025 10:15

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

21.09.2025 10:00

Hukuki ve siyasi güvence kurultayı olarak nitelendirilen kurultayda 1127 delege sandık başına gidiyor.

Olağanüstü kurultay saat 10.00'da başladı.

21.09.2025 09:45

22’nci Olağanüstü Kurultay’da önce Genel Başkan Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için ayrı ayrı güven oylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek. CHP kurmayları, Özgür Özel’in karşısına rakip çıkmayacağını ve mevcut PM ile YDK listelerinde değişiklik yapılmayacağını ifade ediyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine yakın milletvekillerinin de kurultaya katılmayacağı ileri sürülüyor.

21.09.2025 09:30

Bugüne kadar 38’i olağan toplam 59 kurultay gerçekleştiren CHP, beş ayda ikinci kez olağanüstü kurultaya gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal talebiyle yapılan başvuruları reddetmesinin ardından kurultayın bugün yapılması netleşmişti. Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde saat 10.00’da başlayacak olağanüstü kurultay için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Salonun fiziki şartları sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

