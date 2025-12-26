Galatasaray'da Ocak 2019-Haziran 2022 arasında forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, La Liga'da Sevilla formasıyla çıktığı Real Madrid maçında hakem Alejandro Muniz Ruiz'e küfür ettiği gerekçesiyle büyük ceza aldı.

Galatasaray'dan 2022 yılında 13 milyon euroya Sevilla'ya transfer olan Marcao, 20 Aralık'ta deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Real Madrid karşılaşmasını ardından İspanya'da gündem oldu.

HAKEME KÜFÜR VE TEHDİT

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcunun, hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik kullandığı ifadeler hakem raporuna yansıdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 29 yaşındaki stoper, hakeme küfür etti ve tehdit içeren sözler sarf etti.

Marcao - Vinicius Junior

6 MAÇ MEN CEZASI

Maçın 68'inci dakikasında Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Marcao için İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti.

Deneyimli oyuncuya toplam 6 maç men cezası verildi. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Marcao, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle bir maç ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle bir maç ceza aldı.

