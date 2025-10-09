Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek

Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yenmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu ve eşi, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen mesajlarla büyük destek gördü.

"NE HARİKA BİR HABER"

Sevilla Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi kanseri yendiğini açıkladı" denildi.

ANTRENMANDA DUYGUSAL ANLAR

Pan Teixeira, sevindiren haber sonrası Sevilla tesislerini ziyaret ederken; antrenman sırasında eşi ve İspanyol ekibinin oyuncuları tarafından alkışlarla karşılandı. Marcao'ya sarılıp gözyaşlarına hakim olamayan Teixeira'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.