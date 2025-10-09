Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek

Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 2019-2022 yılları arasında forma giyen, kariyerini Sevilla'da sürdüren Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanserle mücadelesini kazandı. Müjdeli haberi, İspanyol kulübü duyurdu. Brezilyalı stoper ve eşi, Sevilla idmanında gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yenmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu ve eşi, sosyal medyada taraftarlar ve futbol camiasından gelen mesajlarla büyük destek gördü.

Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek - 1. Resim

"NE HARİKA BİR HABER"

Sevilla Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi kanseri yendiğini açıkladı" denildi.

Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek - 2. Resim

ANTRENMANDA DUYGUSAL ANLAR

Pan Teixeira, sevindiren haber sonrası Sevilla tesislerini ziyaret ederken; antrenman sırasında eşi ve İspanyol ekibinin oyuncuları tarafından alkışlarla karşılandı. Marcao'ya sarılıp gözyaşlarına hakim olamayan Teixeira'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi! İdmanda gözyaşları ve unutulmaz destek - 3. Resim

