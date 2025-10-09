Okan Buruk ve ekibi harekete geçti: Mauro Icardi için karar
Galatasaray'ın 7 Kasım 2024'te oynadığı Tottenham maçında geçirdiği ciddi sakatlık sonrası aylarca formasından uzak kalan Mauro Icardi, beklenen önce sahalara döndü. Bu sezon 9 maça çıkan Arjantinli futbolcu, fizik olarak hâlâ hazır değil. Teknik ekip, ilk 11'deki yerini kaybettiği için moral bozukluğu yüz ifadesine ve hareketlerine yansıyan yıldız için harekete geçti.
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli maç arasında Mauro Icardi sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Sakatlığının ardından formuna ulaşması uzun zaman alan ve hâlâ fazla kiloları bulunan yıldız golcüye özel bir program hazırlanıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; takıma verilen iznin sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun istenen seviyeye ulaşabilmesi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde özel çalışmalar gerçekleştirilecek.
9 MAÇTA 5 GOL
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 karşışlaşmada 373 dakika süre alan Arjantinli yıldız, rakip filelere 5 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
