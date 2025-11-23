Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturuma katıldı. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Güney Afrika'da "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Johannesburg Expo Center'da düzenlenen zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturuma katıldı.

KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün zirve marjında "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin inşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" ile "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumlarına katılmış ve ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

SİNEM ERYİLMAZ

