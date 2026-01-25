Erzincan'da doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan dar gelirli ailelere valilikten destek sağlanacak. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada uygun hanelerin belirlenmesi için tespit çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti.

DESTEK VERİLECEK HANELER BELİRLENECEK

Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.

Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

