Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi! Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak
Erzincan'da doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan dar gelirli ailelere valilikten destek sağlanacak. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada uygun hanelerin belirlenmesi için tespit çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.
Erzincan Valiliği, doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere destek sağlayacak.
- Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi.
- Maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağı belirtildi.
- Uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verilecek.
- Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.
Erzincan’da doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ SAĞLANACAK
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti.
DESTEK VERİLECEK HANELER BELİRLENECEK
Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.
Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.
