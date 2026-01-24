Denizden erkek cesedi çıktı! Üzerindeki kıyafet dikkat çekti
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, denizde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu. Cansız beden otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Başiskele açıklarında İzmit Körfezi'nde balıkçılar tarafından dalgıç kıyafetli, 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulunarak, polis ekiplerince denizden çıkarıldı ve kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz olduğunu fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi denizden çıkararak tekneye aldı ve Başiskele Balıkçılar Limanı’na getirdi.
50'Lİ YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yapılan ilk incelemede cesedin bozulmalar gösterdiği ve 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olabileceği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.