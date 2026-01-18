Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç çaya uçtu. Feci kazada otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Akbal mahallesi Sakarya Caddesi mevkisinde meydana geldi. Cem Yel idaresindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil , sürücüsünün kontrolünden çıkarak çaya düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Cem Yel ile oğlu Berkay Yel otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdehalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba ve oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil vinçle çaydan çıkartılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası