Anadolu Ajansı
"Kazanç" dedi, serveti aldı! 16 yaşındaki çocuğu 1,5 milyon lira dolandırdı
Aksaray'da bir dolandırıcı 16 yaşındaki çocuğu kripto para kazancı vaadiyle 1 milyon 450 bin lira dolandırdı. Çocuğun babasının kredi kartındaki hareketliliği anlaması sonucu olay ortaya çıktı, dolandırıcı tutuklandı.
Olay Aksaray'da yaşandı. 16 yaşındaki M.G., sosyal medyadan tanıştığı dolandırıcının ağına düştü. Çocuk, kripto para kazanacağını söyleyen şüpheliye babasının kartından 1 milyon 450 bin lira gönderdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
AYNI YÖNTEMLE 4 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ
Aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlenen şüpheli M.E.G, Hasas Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
25 yıllık veriler ne söylüyor? Marmara için dikkat çeken analiz
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan geliri aklama" suçlarından tutuklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR