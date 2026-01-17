Altın alacaklar dikkat! Deneyimli kuyumcudan yaz ayları için kritik uyarı
Kütahya'da yaklaşık 40 yıldır kuyumculuk yapan İsmail Alper, son dönemde altın piyasasında yaşanan hareketliliği değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Alper, altının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirterek, yaz aylarında fiyatların ciddi seviyelere ulaşabileceğini söyledi.
SÜREÇ İYİ OKUNMALI
Yarım asra yaklaşan meslek tecrübesiyle sektörde yakından tanınan Alper, dünya piyasalarında gümüşün son dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşadığını ancak Türkiye’de yatırımcının tercihini hâlâ altından yana kullandığını ifade etti.
Altının istikrarlı yükselişinin sürdüğünü vurgulayan Alper, bu sürecin yatırımcılar açısından iyi okunması gerektiğini dile getirdi.
UZUN VADEDE ALAN KAZANÇLI ÇIKAR
Altının Türk kültüründeki yerine de değinen Alper, vatandaşların altına karşı özel bir ilgisi olduğunu söyledi. “Türk halkı altını benimsemiştir. Altın, sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel bir değerdir” diyen Alper, uzun vadede altın alanların genellikle kazançlı çıktığını belirtti.
Piyasalardaki mevcut tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper, şu an altın fiyatlarının 7 bin lira bandında konuşulduğunu aktardı. Ancak bu seviyelerin kalıcı olmayabileceğine dikkat çeken Alper, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte talebin artacağını ifade etti.
YAZ AYLARINDA 9 BİN LİRAYI GÖREBİLİR
Özellikle düğün sezonunun etkisine işaret eden deneyimli kuyumcu, Haziran ve Temmuz aylarında altın fiyatlarının daha da yukarı yönlü hareket edebileceğini söyledi. Alper, “Meslektaşlarımızın büyük bölümü yaz aylarında altının 9 bin lira bandına ulaşabileceğini öngörüyor” dedi.
Altının her gün küçük adımlarla yükselişini sürdürdüğünü belirten Alper, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurguladı.
Alper, bu yaklaşımın daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını ifade etti.
GÜMÜŞ HAREKETLİ ANCAK...
Gümüş piyasasında yaşanan hareketliliğe rağmen altının güvenilirliğini koruduğunu söyleyen Alper, “Altın her zaman güvenli limandır. Vatandaşlarımızın altına olan güveni bugüne kadar boşa çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.