Yarım asra yaklaşan meslek tecrübesiyle sektörde yakından tanınan Alper, dünya piyasalarında gümüşün son dönemde dikkat çekici bir yükseliş yaşadığını ancak Türkiye’de yatırımcının tercihini hâlâ altından yana kullandığını ifade etti.

Deneyimli kuyumcudan yaz ayları için kritik uyarı

UZUN VADEDE ALAN KAZANÇLI ÇIKAR

Altının Türk kültüründeki yerine de değinen Alper, vatandaşların altına karşı özel bir ilgisi olduğunu söyledi. “Türk halkı altını benimsemiştir. Altın, sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel bir değerdir” diyen Alper, uzun vadede altın alanların genellikle kazançlı çıktığını belirtti.

Piyasalardaki mevcut tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper, şu an altın fiyatlarının 7 bin lira bandında konuşulduğunu aktardı. Ancak bu seviyelerin kalıcı olmayabileceğine dikkat çeken Alper, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte talebin artacağını ifade etti.