İhlas Haber Ajansı • Kartepe
Kocaeli Kartepe'de belediye otobüsü şarampole yuvarlandı!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi zirvesine çıkan belediye otobüsü dönüş yolunda, Sisli Vadi mevkisinde şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.
Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.
