Kocaeli'nin Kartepe ilçesi zirvesine çıkan belediye otobüsü dönüş yolunda, Sisli Vadi mevkisinde şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

