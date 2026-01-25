Kızılcık Şerbeti 123.bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nın yeni bölüm fragmanını yayınlandı. Kıvılcım ve Ömer’i, Bade’nin Ünallar’a ifşa etmesinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ 123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Bade yaşananlardan Ömer’in ailesini sorumlu tutar. Bu sebeple Kıvılcım gözyaşlarına boğulur. Başak, Salkım’dan Emir’in evliliğini kabul etmesini ister. Ömer, Kıvılcım’a hislerinin bitmediğini açıklarken Kıvılcım’ın programına Tuncay’ı ağırlaması dikkat çekiyor. İlhami’nin babası Ulvi karakterini oynayan Hamdi Alkan yayınlanan tanıtımla yeniden izleyiciyle karşısına çıkıyor. Asil ise evlenme isteğini yeniden gündeme getirmesiyle Nursema, Asil ve İlhami arasında yaşanacaklar merak konusu haline geldi.

