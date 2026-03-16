Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii Haziresi’ne defnedileceğinin açıklanmasının ardından, İstanbul’un en önemli tarihi hazirelerinden biri olan Fatih Camii Haziresi yeniden gündeme geldi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu hazire, tarih ve kültür açısından büyük bir değere sahip. Peki, Fatih Camii Haziresi'nde kimler yatıyor, kimlerin mezarı var? İşte konumu ve hakkında bilinenler...

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenazesinin Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek olması, bu tarihi yerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul’un köklü yapılarından biri olan Fatih Camii’nin kıble tarafında yer alan hazire, Osmanlı döneminden günümüze kadar pek çok önemli devlet adamı, alim, sanatçı ve akademisyenin mezarını barındırıyor.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR?

Fatih Camii Haziresi, İstanbul’daki en önemli tarihi hazirelerden biri olarak biliniyor. Osmanlı döneminde genellikle devlet adamları, ilim insanları ve saray çevresinden isimlerin defnedildiği bu alan, zamanla önemli bir kültür ve tarih mirası haline geldi.

Fatig Sultan Mehmed (II. Mehmed) başta olmak üzere hazirede bulunan kabirler arasında Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Gazi Osman Paşa, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Midhat Efendi, Hattat Sami Efendi ve Ali Emiri Efendi gibi birçok önemli şahsiyet yer alıyor. Ayrıca Salih Zeki Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi ve Ahmed Amis Efendi gibi ilim ve sanat dünyasında iz bırakan isimler de burada medfun bulunuyor.

Fatih Camii Haziresi yalnızca Osmanlı döneminin değil, Cumhuriyet döneminin de önemli isimlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle hazire, farklı dönemlerden gelen tarihsel mirasın bir arada bulunduğu önemli bir alan olarak kabul edilmekte.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE KİMLERİN MEZARI VAR?

Fatih Camii Haziresi’nde yer alan mezarlar arasında Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli isimleri dikkat çekiyor. Başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Fatih'in eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Hatun'un mezarları yer alıyor. Daha sonra en bilinenlerden biri Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dır.

Hazirede ayrıca Ahmed Midhat Efendi, Ahmed Cevdet Paşa, Sami Efendi, Salih Zeki Bey ve Ali Emiri Efendi gibi Osmanlı düşünce dünyasına katkı sağlayan önemli isimlerin mezarları bulunuyor. Bu isimler hem bilim hem de edebiyat alanında önemli çalışmalar yapmış kişiler olarak biliniyor.

Cumhuriyet döneminde ise şu 9 isim Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi:

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Ahmed Tahir Maraşi, Pertev Demirhan, İbrahim Subaşı, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Kemal Karpat, Kadir Topbaş, Muhammed Emin Saraç.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ NEREDE? (KONUMU)

Fatih Camii Haziresi, İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan Fatih ilçesinde yer alıyor. Hazire, Fatih Camii’nin kıble tarafında ve camiyi çevreleyen duvarların içinde konumlanmış durumda.

Fatih Camii ise İstanbul’un fethinden sonra II. Mehmed tarafından Havariyyun Kilisesi’nin bulunduğu alan üzerine inşa edilen ilk selatin camilerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle cami ve çevresi tarihsel açıdan büyük önem taşıyor.

Hazire, Nakşidil Sultan Türbesi ve cami külliyesi ile birlikte geniş bir alanı kapsıyor. Yüzlerce mezar taşının bulunduğu bu alan, Osmanlı mezar kültürünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Açık adres: Ali Kuşçu Mahallesi, Hattat Nafiz Caddesi No: 6

Haberle İlgili Daha Fazlası