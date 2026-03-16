Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 5 ay önce işlenen cinayet, olay yerinde bulunan sigara izmaritindeki DNA sayesinde aydınlatıldı. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olduğu belirlenen M.A. tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.’nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

5 AY BOYUNCA SAHA ARAŞTIRMASI YAPILDI

Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler; teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda; maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA İLE CİNAYET AYDINLATILDI

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Dedektifleri, olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.’nın; "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası