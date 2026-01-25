Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve kadınlara şiddet uygulandığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, söz konusu görüntülerin asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı yayınlarda yer alan, "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve bu kişilerin kadınlara şiddet uyguladığı" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilerek, söz konusu görüntülerin YPG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmasını gösterdiği ifade edildi.

"TÜRKİYE, EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VEREN YEGANE ÜLKEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tür dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."

