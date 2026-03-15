ABD basınında yer alan iddialara göre; İsrail yönetimi, İran ile tırmanan çatışmalar sırasında balistik füze savunma sistemlerinin kritik seviyeye düştüğü konusunda ABD’yi bilgilendirdi. Yetkililer, uzun menzilli savunma sistemlerinin yoğun saldırılar nedeniyle zorlandığını öne sürdü.

ABD merkezli haber sitesi Semafor, Washington’daki bazı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in füze savunma kapasitesinin ciddi şekilde azaldığı yönünde ABD’ye bilgilendirme yaptığını iddia etti.

Haberde konuşan ABD’li yetkililer, İsrail’in mevcut çatışmaya zaten sınırlı sayıda füze savunma mühimmatıyla girdiğini ve özellikle İran’ın yoğun saldırıları karşısında uzun menzilli savunma sistemlerinin zorlandığını belirtti.

Bir ABD yetkilisi, İsrail’in düşük savunma kapasitesinin Washington tarafından bilindiğini ifade ederek, “Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir durumdu” dedi. Aynı yetkili, ABD’nin kendi füze önleme sistemleri açısından benzer bir sıkıntı yaşamadığını da vurguladı.

ABD, FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İSRAİL İLE PAYLAŞACAK MI?

Yetkili, “Bölgedeki üslerimizi, personelimizi ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz” ifadelerini kullanırken, İsrail’in savunma sistemlerindeki eksikliği gidermek için farklı çözümler üzerinde çalıştığını belirtti.

Haberde ayrıca, ABD’nin kendi füze savunma sistemlerinden bazılarını İsrail’e satıp satmayacağı ya da paylaşmayı tercih edip etmeyeceğinin henüz net olmadığı kaydedildi. Böyle bir adımın ABD’nin iç askeri stokları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Öte yandan, Haziran 2025’te ABD ile İran arasında yaşanan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında ABD’nin 150’den fazla THAAD füze savunma sistemi kullandığı ve bunun da o dönem ABD envanterinin yaklaşık dörtte birine denk geldiği belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada ABD’nin “neredeyse sınırsız” mühimmat stokuna sahip olduğunu ifade etmişti.

