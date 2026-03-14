Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne füze isabet etti! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD Büyükelçiliği yerleşkesindeki helikopter pistine füze isabet etti. Saldırı sonrası bölgede yangın çıkarken, büyükelçilikten henüz resmi açıklama yapılmadı.
- Saldırının ardından büyükelçilik yerleşkesinde yangın çıktı ve alevler ile dumanlar yükseldi.
- Sosyal medyada olaya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
- ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı.
- ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.
İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU
Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.