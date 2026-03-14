Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD Büyükelçiliği yerleşkesindeki helikopter pistine füze isabet etti. Saldırı sonrası bölgede yangın çıkarken, büyükelçilikten henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU

Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.

