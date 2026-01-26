Top patladı

Tedesco, Aston Villa yorgunu Fenerbahçe’yi rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkardı. Yeniler de on bire dahil olunca umutlar büyüdü.

Sanki futbol hayatı boyunca Fenerbahçe forması beklemiş gibi, Musaba yine canhıraş başladı maça. Soldan indi, Nene’yi buldu, o da iyi vurdu. 12’de oldu mu 1-0…

Üstelik bir de Nene borç öder gibi Musaba’ya al bunu da sen at dedi ama Kongolu Hollandalı direğe nişanladı. Gol olsa maç kopacak.

Göztepe ilginç bir takım. Stoilov’un topu rakibe bırakan ve savunurken beşliye dönen anlayışı ile, uzun süre rakibi “seyredip” sonra ani atakla tehlikeli olan taktik anlayış, yine sonuç verdi.

Dakikalar 25’i gösterirken Efkan taşıdı, genç Arda’yı gördü, onun ortasına Janderson voleyi yapıştırdı. Bu golde Yiğit Efe iki hata birden yaptı; orta sahada kaptırdığı top sonrasında Janderson’un gol vuruşuna da seyirci kaldı. Bir de maçın başında gördüğü sarı kart var. Bütün bunların üstüne, ikinci yarıya çıkamadı tabii.

Gitti taktik, geldi panik

İkinci yarıda dakikalar ilerledikçe iki takım adına da taktik disiplin kalmadı. Maç gidiyor korkusuyla Fenerbahçe her dakika baskıyı arttırdı ama ceza sahasına yığılan İzmirliler, etten duvar oldu.

Fenerbahçe’nin bu sezon içindeki puan kayıplarından en kritiği bu oldu açıkçası…

Maçın adamı: Stanimir Stoilov

