Türkiye’de yerli turistlerin 9 aylık seyahat harcaması 469,5 milyar lirayı buldu.

TÜİK verilerine göre yerli turistlerin seyahat sayısı Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artışla 56 milyon 828 bin olarak kayıtlara geçti. Yerli turistler 2024’ün 9 ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin liralık seyahat harcaması gerçekleştirirken bu tutar geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,9 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi.

Yerli turistler 2024’ün tamamında 419,3 milyar liralık seyahat harcaması yapmıştı. Böylece geçen yılın 9 ayındaki harcamalar 2024’ün tamamını geçti. Yerli turistlerin bu dönemde gerçekleştirdikleri seyahatlerin amaçlarına göre harcama tutarları incelendiğinde “gezi, eğlence, tatil” için yapılan harcamalar öne çıktı.

Söz konusu kategorideki harcama Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar ise bu dönemde yüzde 28,9 artışla 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya yükseldi.

