Yerli turistin 9 aylık harcaması 2024'ü aştı
Türkiye’de yerli turistlerin 9 aylık seyahat harcaması 469,5 milyar lirayı buldu.
Yerli turistlerin Ocak-Eylül 2025 dönemindeki seyahat sayısı %2,6 artarken, toplam harcamaları %32,9 yükselerek 469 milyar lirayı aştı ve 2024'ün tamamındaki harcamaları geride bıraktı.
- Ocak-Eylül 2025'te yerli turist seyahat sayısı bir önceki yıla göre %2,6 artarak 56,8 milyonu aştı.
- Aynı dönemdeki seyahat harcamaları %32,9 artışla 469,4 milyar liraya yükseldi.
- Ocak-Eylül 2025 harcamaları, 2024 yılının tamamındaki 419,3 milyar liralık toplam seyahat harcamasını geride bıraktı.
- Harcamaların en büyük kısmı %34,5 artışla "gezi, eğlence, tatil" için yapıldı.
- "Yakınları ziyaret" amaçlı harcamalar ise %28,9 artış gösterdi.
TÜİK verilerine göre yerli turistlerin seyahat sayısı Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artışla 56 milyon 828 bin olarak kayıtlara geçti. Yerli turistler 2024’ün 9 ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin liralık seyahat harcaması gerçekleştirirken bu tutar geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,9 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi.
Yerli turistler 2024’ün tamamında 419,3 milyar liralık seyahat harcaması yapmıştı. Böylece geçen yılın 9 ayındaki harcamalar 2024’ün tamamını geçti. Yerli turistlerin bu dönemde gerçekleştirdikleri seyahatlerin amaçlarına göre harcama tutarları incelendiğinde “gezi, eğlence, tatil” için yapılan harcamalar öne çıktı.
Söz konusu kategorideki harcama Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak kayıtlara geçti. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar ise bu dönemde yüzde 28,9 artışla 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya yükseldi.