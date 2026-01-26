Teröristbaşı Mazlum Abdi, teröristlerine “Bizi Şam değil Türkiye vuruyor, hedef SDG değil Kürtler” yalanını yayma talimatı verdi.

YEŞİM ERASLAN - Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamasının ardından gözler sürecin seyrine çevrildi.

Önce 10 Mart Mutabakatı’na uymamak için 10 ay boyunca tek bir adım dahi atmayan, ardından 18 Ocak anlaşmasını önce imzalayıp ardından tanımayan terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi’nin ateşkesin bozulması için kara propaganda talimatı verdiği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarının elde ettiği istihbarat bilgilerine göre, teröristler, 15 günlük ateşkes sürecini “hazırlık” olarak kullanacak ve süreç sabote etmek isteyecek.

Mazlum fitnesi! Algı operasyonu başlattı

HEDEF TÜRKİYE

Terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından örgütün basın ve propaganda işleri ile ilgilenen teröristlere, dünya kamuoyunun etkilenmesi için açık talimatların iletildiği tespit edildi. Ateşkes sürecini algı operasyonu yürütmek için kullanacak olan YPG/SDG’nin hedefinde Türkiye var.

ABD’nin hamiliğini kaybederek ortada kalan terör örgütünün, Türkiye’nin DEAŞ ile hareket ettiği algısını yaymaya çalışacağı öğrenildi. Örgütün hem Suriye hem de dünyada “Türkiye’nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye’ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor” yalanını yayma peşinde olduğu ifade edildi.

