Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündemdeki konulara ilişkin NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ve YPG'ye verilen süreye ilişkin konuşan Fidan "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır" açıklamasında bulundu.

YPG NASIL ÇÖKERTİLDİ?

Suriye ordusunun YPG'ye karşı gerçekleştirdiği ve kısa sürede başarıyla tamamlanan operasyonlara dikkat çeken Bakan Fidan "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi" şeklinde konuştu.

KANDİL'İN YPG ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin PKK'nın üst kanadı KCK'dan emir aldığının altını çizen Bakan Fidan "Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar" dedi.

BARIŞ KURULU, GAZZE’DE NASIL ÇALIŞACAK?

Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu'nun bölgede yapacağı çalışmalara ilişkin konuşan Fidan "Altında Barış Kurulu'na bağlı komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var. Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Fidan, "İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var" diye konuştu.

HAMAS SİLAH TESLİM EDECEK Mİ?

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma vurgu yapan Fidan "Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması" dedi.

