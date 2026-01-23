Davos’ta konuşan Bakan Fidan, ABD'nin İran’a olası müdahalesi hakkında "Amerikalı arkadaşlarıma bunu yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten İran'a çok fazla baskı uyguluyorlar. Yaptırımlar, İran ekonomisine büyük zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Suriye’deki yeni dönem içinse Ankara’nın kırmızı çizgilerini sıraladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Davos ziyareti kapsamında "On the Record" programında Hadley Gamble'a mülakat verdi.

Bölgedeki gerilimler ve gelişmeler hakkında konuşan Fidan'ın İran ve Suriye hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

"TÜRKİYE GAZZE İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR"

Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye olası asker gönderme ihtimaline yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Barış Planı'na katkı sağlamak için Türkiye'nin gücü dahilinde her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylediğini hatırlattı.

Fidan, Türkiye'nin bu çerçevede Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olmaya hazır olduğu mesajını vererek, "Ancak bu konu, daha geniş bir uluslararası toplum içinde yürütülecek tartışmalara bağlı. Bunu dışlamıyoruz; yapmaya istekliyiz. Ancak söylediğim gibi, bu konu belli ülkeler arasında tartışılmalı ve uzlaşı sağlanmalı. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmaları durdurabileceğine inandığını vurgulayan Fidan, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiğinin altını çizdi.

Davos’ta İran mesajı: Bakan Fidan, ABD’ye “yapmayın” diye seslendi

"TRUMP İSTERSE İSRAİL'İ DURDURUR"

Fidan, Türkiye'nin İsrail üzerinde "gerçek anlamda baskı kurabilecek tek kişinin" ABD Başkanı Trump olduğuna inandığını belirtti.

Trump'ın "farklı lobilerin hedeflerinden" bağımsız olduğuna inanıldığına işaret eden Fidan, Trump'ın bu sebeple bağımsız düşünebileceği ve hareket edebileceği değerlendirmesini yaptı.

Fidan, "(Trump) Eğer isterse, İsrail üzerinde baskı kurma ve İsrail'in yanlış davranışlarını durdurma kapasitesine sahip." dedi.

BÖLGESEL GELİŞMELERE DE DEĞİNDİ

Fidan, özellikle Suriye'de olanların bölge ülkeleri, ABD ve uluslararası toplumun, Orta Doğu'daki bir meselede ilk kez bu kadar hızlı ve çabuk bir araya geldiğini ve somut adımlar atmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.

Fidan, bunun çok şey anlattığı tespitini yaparak, "Eğer bunu bölgemizde ya da dünyadaki diğer sorunlara da uygulayabilirsek, gerçekten hızlı kazanımlar elde edebiliriz." ifadesini kullandı.

"Ancak bölgemiz artık asla eskisi gibi olmayacak." diyen Fidan, Türkiye'nin umudu ve çabasının geçmişle kıyaslandığında bölgeyi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunun altını çizdi.

Fidan, Türkiye'nin bölgede mümkün olduğunca "yapıcı bir rol oynamaya çalıştığını" hatırlatarak, bölgesel sorunların bölge ülkelerince sahiplenilmesinin Ankara için hayati önemde olduğunu anımsattı. Bunun Trump'ın genel politika yaklaşımıyla da örtüştüğünü düşündüğünü kaydeden Fidan, ABD yönetiminin "küresel düzenin polisi" olmak istemediğinin altını çizdi.

İRAN'A 'DİYALOG' ÇAĞRISI

Fidan, İran'ın coğrafyada komşu ve büyük bir ülke olduğunu anımsatarak, İran'da yaşananların, Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini düşündüğünü söyledi.

İran'daki meselelerin geniş bir coğrafyayı etkilediğine işaret eden Fidan, "Bu sebeple İran'daki istikrar, hepimiz için önemli." dedi.

Fidan, bu nedenle İran ve uluslararası topluma, sorunlarını güç kullanmak yerine diyalog yoluyla çözmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğunun altını çizerek, diyaloğun, sorunları çözmenin tek yolu olduğunu bildirdi.

2025'teki ABD ve İsrail ile İran'ın çatışmalarını anımsatan Fidan, Washington yönetimince dillendirilen "yeni bir kinetik müdahale" ihtimalinin çözüm olmadığını belirtti.

Fidan, İran'daki kamuoyu muhalefeti, protestolar ve gösterilerin; rejime ve hükümete gerekli mesajları vermediğini söyleyerek, buna rağmen Tahran'ın uluslararası sistemle yaşadığı sorunlar sebebiyle ekonomi ve diğer alanlarda halkına imkanlar sunmasının kolay olmadığı tespitini yaptı.

"İRAN'A ZATEN BASKI UYGULANIYOR"

İran'ın bu sebeple, belirli fırsatları elde edebilmek amacıyla dış ve bazı güvenlik politikalarında değişikliğe gitmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, İran ya da İran çevresindeki olayların İran'da rejim değişikliği yaşanmasına neden olacağına inanmadığını ve bundan bahsetmediğini söyledi.

Fidan, ABD'nin İran'a "müdahale etme olasılığı" sorusuna, "Amerikalı arkadaşlarıma bunu yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten İran'a çok fazla baskı uyguluyorlar. Yaptırımlar, İran ekonomisine büyük zarar veriyor." cevabını vererek, İran'daki gösterilerin de bununla bağlantılı olduğuna işaret etti.

İran'ın müzakereye hazır olduğunu ama doğru şekilde müzakere etmenin bir yolunun bulunması gerektiğini belirten Fidan, İran'ın "köşeye sıkışmış" hissetmesi halinde en kötü senaryo için hazır olacağına işaret etti.

Fidan, "Sorunu çözmek gibi tek bir samimi niyet varsa, bir fırsat olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞARA'YA İKİ BÜYÜK KONUYU İLETTİK"

Fidan, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ilk hafta içinde bölge ülkeleri olarak önce Amman'da sonra Kahire'de bir araya geldiklerini ve ardından Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de görüşmelere katıldığını hatırlatarak, "Hepimiz Şam'daki hükümetten beklediğimiz 4-5 öncelik belirledik; komşu ülkelere tehdit oluşturmamak, terör örgütleriyle işbirliği yapmamak, azınlıklara, diğer etnik ve dini gruplara zulmetmemek, ülkenin toprak bütünlüğünü ve birliğini korumak. Mülteciler ve terörizm; bizim için iki büyük konu. Bunları (Suriye Cumhurbaşkanı) Ahmed Şara'ya ilettik." diye konuştu.

Sunulan önceliklerin Şara tarafından kabul edildiğini aktaran Fidan, "Ve o zamandan beri, herkesin onun yaptığı işten oldukça memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.

