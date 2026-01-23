PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı’ya art arda Rus uçaklarının iniş yapması ve bazı üst düzey isimlerin bölgeden ayrıldığına dair iddialar, Moskova’nın Suriye sahasındaki pozisyonuna yönelik soru işaretlerini artırdı. Aynı gün içinde gerçekleşen bu hareketlilik, "Rusya Suriye’de son kozunu mu oynuyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

El-Vatan gazetesinin aktardığına göre, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Kamışlı’ya dün bir Rus uçağı iniş yaptı.

Uçağın, eski rejime bağlı çok sayıda üst düzey subayı aldıktan sonra yeniden havalandığı bildirildi.

Uçağın gittiği nokta açıklanmadı.

Rus uçağında “Gazal Gazal” isimli bir kişinin de bulunduğu aktarıldı. Söz konusu ismin, Suriye’de Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Gazal Vahib Gazal olduğu ileri sürülmüştü.

Suriyeli Alevi din adamı Gazel Gazel, yeni hükümetle yollarını tamamen ayırmıştı.

Gazal’ın, Suriye’de adem-i merkeziyetçi ve federal bir yapı savunduğu, PKK/YPG’nin geçen yıl Haseke’de düzenlediği bu yöndeki bir konferansa mesaj gönderdiği belirtildi.

Konferansta, sözde federal Suriye için bir yol haritası paylaşıldığı aktarıldı.

TAHLİYE Mİ YAPILIYOR?

Kamışlı’daki uçak trafiği, Rusya’nın bölgedeki varlığına dair yeni bir süreci gündeme taşıdı. Rus medyasından Kommersant’a konuşan Suriyeli bir kaynak, Rusya’nın Kamışlı Havalimanı’ndan tamamen çıkmasının masada olduğunu söyledi. Kaynak, ABD’nin de Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını sınırlandırdığını ve PKK/YPG’ye verilen desteğin azaltıldığını dile getirdi.

KAMIŞLI’DA İKİNCİ RUS UÇAĞI İNDİ

Terör örgüte yakın North Press Agency’ye göre, Kamışlı’ya ilk uçağın ardından ikinci bir Rus uçağı daha iniş yaptı.

Gelişmeler üzerine konuşan Rus askeri uzman ve gazeteci Anton Mardasov ise Kamışlı’daki Rus askeri varlığının tamamen sona ereceğini belirtti. Moskova’nın Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasında arabulucu olmasının artık söz konusu olmadığı aktarıldı.

"MOSKOVA İÇİN KAMIŞLI DEFTERİ KAPANIYOR"

Uzmanlara göre, Kamışlı Havalimanı geçmişte kuzeydoğu Suriye’yi izleme ve koordinasyon noktası olarak kullanmıştı. Ancak sahadaki dengelerin değişmesiyle birlikte bu rol ortadan kalktı. Rusya’nın Tartus ve Hmeymim gibi stratejik üslerini koruduğu, Kamışlı’nın ise artık öncelik olmaktan çıktığı kaydedildi.

SURİYE'DE SON DURUM: HASEKE’DE KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRILDI

Köşe sıkışan terörist YPG militanları Haseke kentindeki evlerin çatılarına ve ana caddelere keskin nişancılar yerleştirmeye başladı.

YPG'nin hapishaneye yerleştirdiği patlayıcılar etkisiz hale getirildi

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada da YPG/SDG tarafından Aktan Hapishanesi'ne yerleştirilen birçok patlayıcı düzeneğinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YPG'li silahlı gruplar, Suriye ordusu tarafından teslim alınmak üzere çekildikleri Aktan Hapishanesi'ne patlayıcılar yerleştirdi. Etkisiz hale getirilen patlayıcılar daha sonra güvenli bir yere nakledildi."

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Rakka'daki Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan terör örgütü YPG/SDG unsurlarını Ayn el-Arab'a taşımaya başladığı bildirilmişti.

Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığı vurgulanmıştı.

IRAK VE İRAN’DAN TERÖRİST SEVKİYATI

Öte yandan yerel kaynaklar, Irak ve İran’dan çok sayıda PKK’lı teröristin Suriye’nin kuzeyine geçtiğini bildirdi. Özellikle Irak’tan gelen teröristlerin sayısında artış yaşandığı ifade edildi.

İRAN DESTEKLİ MİLİSLERDEN AÇIK TEHDİT! EL-YARUBİYE GEÇİŞİ SURİYE ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye ordusunun Irak sınırının büyük bölümünde kontrolü sağlamasının ardından tansiyon yeniden yükseldi. Özellikle El-Hasakah kırsalındaki El-Yarubiye sınır kapısının Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi, İran destekli Şii milisleri harekete geçirdi. Milis gruplar sınır hattına yığınak yaparak Şam yönetimine yönelik tehdit içeren açıklamalar paylaştı.

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’den çıkarılan İran destekli milis gruplar, Şam yönetimini hedef alan mesajlar yayınladı.

PKK/YPG ÜZERİNDEN MESAJ VERDİLER

İran destekli Kataib Hizbullah’a yakın kaynaklar, kısa süre önce PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG’nin Suriye ordusuna ağır kayıplar verdireceğine dair temenni içeren bir mesaj paylaştı. Mesajda PKK/YPG’nin sahadaki varlığına açık destek ima edildi.

HAŞD-İ ŞABİ MİLİSLERİ SINIRA SEVK EDİLDİ

Irak’taki Haşd-i Şabi bünyesinde yer alan gruplar da El-Yarubiye hattına milis sevkiyatı başlattı.

IRNA: SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN KONUŞLANMA

İran resmi haber ajansı IRNA ise sınır hattındaki hareketliliği doğrulayan bir haber yayımladı. IRNA’ya göre, Haşd-i Şabi unsurları “Irak sınır güvenliğini sağlamak” gerekçesiyle El-Yarubiye çevresine konuşlandırıldı.

SURİYE İNSAN HAKLARI AĞI: YPG/SDG'NİN 18 OCAK'TA RAKKA'DAKİ SALDIRILARINDA 22 SİVİL ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rakka kentinin terörden arındırıldığı tarih olan 18 Ocak'ta kentte gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütü YPG'nin 18 Ocak'ta Rakka kentindeki saldırılarında 3'ü çocuk olmak üzere 22 sivil hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sivillerin yarısından fazlasının terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından hedef alındığı vurgulandı.

Açıklamada, 22 sivilden 12'sinin terör örgütüne mensup keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Sivilleri hedef alan bu saldırılar kınanırken, Suriye makamları ve ilgili uluslararası kuruluşlara bu saldırılara ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar kapsamında yerel halk ve aşiretlerin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kenti terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

