ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı için kritik bir dönemeçten geçiliyor. Suriye ordusunun YPG’ye karşı sahada kontrolü ele geçirmesiyle birlikte, Washington’da ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi ciddi biçimde tartışılmaya başlandı. Pentagon’un masaya yatırdığı senaryo gerçekleşirse, 10 yıldır süren ABD operasyonu sona erebilir.

ABD, Suriye’den tamamen askeri çekilmeyi değerlendiriyor. Washington’da, Suriye ordusunun YPG terör örgütüne karşı sahada kontrolü ele geçirmesiyle birlikte, ABD askerlerinin ülkede kalmasının anlamı ciddi biçimde tartışılmaya başlandı.

Pentagon, son gelişmelerin ardından Suriye’deki askeri varlığın sürdürülebilirliğini masaya yatırdı.

ABD’li yetkililer, Wall Street Journal'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkenin kuzeydoğusunda YPG terör örgütünün kontrolündeki alanlara yönelik hamleleri sonrası, Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesinin değerlendirildiğini aktardı.

10 YILLIK ABD OPERASYONU SONA EREBİLİR

Çekilme kararı, ABD’nin 2014 yılında Barack Obama döneminde başlattığı ve yaklaşık on yıldır süren Suriye operasyonunun sona ermesi anlamına geliyor. Hafta sonu gerçekleşen hızlı askeri operasyonların ardından, YPG terör örgütünün sahadaki etkisinin büyük ölçüde kırıldığı ve dağılma sürecine girdiği ABD raporlarına yansıdı.

Suriye ordusu, YPG terör örgütünden askeri üsleri, petrol tesislerini ve Fırat Nehri üzerindeki stratejik bir barajı aldı. Ardından Rakka ve Deyrizor kentlerinin kontrolü Şam yönetimine geçti. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kritik sınır kapıları ve enerji noktaları da hükümetin denetimine girdi.

ABD Suriye’den tamamen çekilebilir! WSJ yazdı, Senatör Graham Suriye'ye ateş püskürdü

ABD ASKERLERİ NEDEN SURİYE’DEYDİ?

Halihazırda yaklaşık 1.000 ABD askeri Suriye’de bulunuyor. Askerlerin büyük bölümü, YPG terör örgütüyle birlikte kuzeydoğudaki üslerde konuşlu durumda. Daha küçük bir birlik ise güneydeki El Tanf Garnizonu’nda yer alıyor.

ABD ordusunun resmi gerekçesi, DEAŞ’ın yeniden güç kazanmasını engellemekti. Bu kapsamda ABD askerleri, YPG terör örgütüyle ortak devriye ve operasyonlar yürüttü. Beyaz Saray'a göre YPG, 2019’da DEAŞ’ın sözde hilafetinin çökertilmesinden sonra, yaklaşık 9.000 DEAŞ tutuklusunun tutulduğu cezaevlerinin güvenliğini sağlıyordu.

ABD Suriye’den tamamen çekilebilir! WSJ yazdı, Senatör Graham Suriye'ye ateş püskürdü

YPG BİTME NOKTASINDA, AŞİRETLER TARAF DEĞİŞTİRDİ

Son saldırıların başarısında, daha önce YPG’ye bağlı olan Arap aşiret güçlerinin Suriye ordusunun safına geçmesi etkili oldu. WSJ'ye göre örgütün sahadaki pazarlık gücünü ciddi biçimde zayıflattı. Terör örgütü son haftalarda YPG, yalnızca Kobani ve Haseke gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde varlık göstermeye devam ediyor.

ABD’li yetkililer, YPG’nin tamamen dağılması halinde Amerikan ordusunun Suriye’de kalması için ortada bir gerekçe kalmayacağını düşünmekte.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER IRAK’A TAŞINIYOR

ABD açısından kritik başlıklardan biri de DEAŞ'lı teröristlerin durumu oldu. Son gelişmelerin ardından, Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan yaklaşık 9.000 tutuklu teröristden 7.000’i Irak’a naklediliyor.

Geçtiğimiz günlerde, YPG’nin bazı bölgelerden çekilmesi sırasında Şeddadi Hapishanesi’nden 200 tutuklunun kaçtığı, daha sonra Suriye ordusunun tesisi ele geçirmesiyle bu kişilerin yeniden yakalandığı ileri sürüldü.

ABD ORDUSUNDA GÜVENLİK RİSKİ

ABD’li kaynaklar, Suriye ordusuyla sahada birlikte hareket etmenin ciddi riskler taşıdığına paylaştı. Aralık ayında Palmira yakınlarında düzenlenen bir saldırıda iki ABD askeri ve bir Amerikan sivil tercüman hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri içinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Suriye ordusuna ait bir insansız hava aracının, ABD askerlerinin bulunduğu bir tesisin yakınında düşürüldüğü, aynı süreçte YPG’ye ait bir kışlanın hedef alındığı aktarıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Beyaz Saray’da ağırladığı Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik olumlu tavrını sürdürdü. Trump, Şam yönetiminin cezaevlerini güvenli hale getirme çabalarına dikkat çekerek, Suriye yönetiminin yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Trump, Kürtlerle ilişkiler konusunda da, "Kürtleri seviyorum ama onlara çok büyük miktarda para, petrol ve başka imkanlar sağlandı" ifadelerini kullandı.

GRAHAM RAHATSIZ OLDU

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, muhtemel çekilme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Vay canına, eğer bu doğruysa DEAŞ bunu çok sevecektir" diyen Graham, az sayıdaki ABD askerinin sahadaki varlığını bir güvenlik sigortası olduğunu öne sürdü

Graham, Suriye’ye yönelik yeni bir yaklaşımın zamanı geldiğini söyledi ve bu kadar istikrarsız bir dönemde çekilmenin sonuçlarına ilişkin her iki partiden birçok senatörün benzer endişeler taşıdığını dile getirdi:

"Yerel halkla çalışan az sayıda Amerikalı asker, DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasına ve ülkemize yönelik bir saldırıya karşı bir sigorta poliçesi gibidir. Bence Suriye’ye yönelik yeni bir yaklaşım ve yeni bir bakış açısı zamanı gelmiştir. Suriye’nin bu kadar istikrarsız olduğu bir dönemde çekilmenin muhtemel sonuçları konusunda birçok senatörün, her iki partiden de beni benimle aynı endişeleri paylaştığından eminim. Allah, Başkan Trump’ı ve onun emri altındaki herkesi korusun."

Haberle İlgili Daha Fazlası