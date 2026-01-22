Suriye'de sivillere yönelik saldırılar ve bölgedeki işgallere karşı terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyonla teröristler bölgeden püskürtüldü. Suriye'de etkin olduğu bütün alanlardan sökülen terör örgütü YPG'ye destek İsrail'den geldi. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Şam'ın yaptığı operasyonları hedef alarak, Avrupa'ya hareket geçmesi için çağrıda bulundu.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü YPG/SDG'ye destek verdi.

YPG'nin kalkanı İsrail! Tel Aviv'den Suriye'deki teröre açık destek

AVRUPA'YA 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Prosor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürütülen mücadeleyi eleştirerek, Avrupa'nın bu duruma sessiz kaldığını belirtti.

YPG'nin kalkanı İsrail! Tel Aviv'den Suriye'deki teröre açık destek

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AÇIK DESTEK VERDİ

Prosor, "Kürtler, Suriye'de Batı'nın en güvenilir ortaklarıydı ve değerlerimizin çoğunu paylaşıyorlar. DEAŞ'a karşı mücadelede muazzam fedakarlıklar yaptılar ve Batı'nın kirli işlerini üstlendiler. Şimdi desteğimize ihtiyaç duydukları zaman geldi. Bu karanlık saatte onları yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

