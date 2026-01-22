YPG'nin kalkanı İsrail! Tel Aviv'den Suriye'deki teröre açık destek
Suriye'de sivillere yönelik saldırılar ve bölgedeki işgallere karşı terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyonla teröristler bölgeden püskürtüldü. Suriye'de etkin olduğu bütün alanlardan sökülen terör örgütü YPG'ye destek İsrail'den geldi. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Şam'ın yaptığı operasyonları hedef alarak, Avrupa'ya hareket geçmesi için çağrıda bulundu.
- Prosor, Avrupa'nın YPG/SDG'ye karşı yürütülen mücadeleyi eleştirdi.
- Prosor, Kürtlerin Batı'nın en güvenilir ortakları olduğunu söyledi.
- Prosor, Kürtlerin DEAŞ'a karşı büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.
- Prosor, Kürtlerin Batı'nın zor işlerini üstlendiğini ifade etti.
- Prosor, Kürtlerin desteğe ihtiyaç duyduğunu ve yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu.
AVRUPA'YA 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI
İsrail'in Berlin Büyükelçisi Prosor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürütülen mücadeleyi eleştirerek, Avrupa'nın bu duruma sessiz kaldığını belirtti.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AÇIK DESTEK VERDİ
Prosor, "Kürtler, Suriye'de Batı'nın en güvenilir ortaklarıydı ve değerlerimizin çoğunu paylaşıyorlar. DEAŞ'a karşı mücadelede muazzam fedakarlıklar yaptılar ve Batı'nın kirli işlerini üstlendiler. Şimdi desteğimize ihtiyaç duydukları zaman geldi. Bu karanlık saatte onları yalnız bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.