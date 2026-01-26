Türkiye Gazetesi
Beslediğiniz PKK bu işte! İngiltere'de teröristler vatandaşlara saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de güç kaybetmesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde ortalık karıştı.
Özetle DinleBeslediğiniz PKK bu işte! İngiltere'de teröristler...
Kaydet
Gündem az önce
İngiltere'de başbakanlık ofisi yakınlarında PKK teröristlerinin İngiliz vatandaşlara saldırdığı ve saldırının Downing Sokağı girişinde sloganlarla sona erdiği belirtildi.
- PKK teröristleri Trafalgar Meydanı'na toplanmıştı.
- Teröristler İngiltere’de Başbakanlık Ofisi 10 Numara yanında Downing Sokağı'nın girişine doğru ilerlediler.
- İngiliz vatandaşlar teröristleri engellemek istedi.
- PKK'lı teröristler İngiliz vatandaşlara, özellikle kadınlara saldırdı.
- Saldırıda hastaneye kaldırılanların sayısı bilinmiyor.
- Violence ended with slogans at Downing Sokağı entrance.
0:00 0:00
1x
Avrupa terör örgütünün gerçek yüzüyle tanışırken, Suriye’deki gelişmeleri bahane eden PKK’lı teröristler İngiltere’de de taşkınlık çıkardı.
Londra’nın Trafalgar Meydanı’nda toplanan teröristler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’nın girişine yürürken İngiliz vatandaşlar kendilerini engellemek istedi.
PKK’lı teröristler de İngilizlere saldırarak özellikle kadınları tartaklayarak kanlar içerisinde bıraktı.
Eylem, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR