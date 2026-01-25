Kocaeli’de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medyada paylaştığı 'provokatif' video üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan açıklamada, ilgili personel hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DEM Parti'nin Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesildiği iddiasını öne sürerek başlattığı provokatif akım sosyal medyada yayılıyor.

DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın da provokatif akıma destek verdiği, saçını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştığı görülmüştü.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Son olarak Kocaeli’de görev yapan bir sağlık personelinin de söz konusu akıma katılarak saçlarını ördüğü bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Görüntülerin yayılması sonrası Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin paylaşımının Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda ilgili personel hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, sürecin titizlikle takip edildiği ifade edilerek, “Konu yakından takip edilmektedir” denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası