DEM Parti'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 4 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenlemeyi planladığı ve 25 Ocak'a ertelenen miting üzerine Diyarbakır Valiliği yasak kararı aldı. Valilik, miting öncesi, sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği değerlendirmesiyle kent genelinde 4 gün süreyle gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlere 4 gün süreyle yasak getirildiğini açıkladı. Valilik, alınan kararın kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Valilik açıklamasında, 25 Ocak Pazar günü Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenmek istenen mitingin değerlendirmeye alındığı belirtildi. Açıklamada, "Son dönemde gerek ülkemiz dahilinde gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize muhtemel etkileri dikkate alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, mitingin yapılacağı tarihten önce, miting sırasında ve sonrasında kamu düzenini bozabilecek eylemler yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Valilik, bu durumu, "Söz konusu miting etkinliği bahane edilerek kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği değerlendirilmiştir." sözleriyle ifade etti.

Valilik, kararın gerekçesini detaylı şekilde açıkladı. Açıklamada, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır." denildi.

DEM Parti'nin 'Öcalan mitingi'ne Diyarbakır Valiliği'nden yasak!

YASAK 23 OCAK’TA BAŞLIYOR

Valilik, yasakların 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting ve benzeri eylemler yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINA DA KISITLAMA

Valilik, mitinge katılacağı değerlendirilen kişi ve araçlara yönelik tedbirleri de duyurdu. Açıklamada, "Dış ilçelerden ve diğer illerden söz konusu mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimize giriş, çıkış ve geçişleri yasaklanmıştır." denilerek kararın 2911 ve 5442 sayılı kanunlara dayandırıldığı belirtildi.

DEM PARTİ'NİN DÜZENLEMEYİ PLANLADIĞI 'ÖCALAN MİTİNGİ'

DEM Parti'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'da 4 Ocak tarihinde planladığı miting, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Ocak’a ertelenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası