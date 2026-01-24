Göçe karşı sınıra tampon bölge! Dışişleri Bakanlığı, TBMM'yi bilgilendirdi
İran’a yapılacak herhangi bir müdahalenin göç dalgasına sebep olacağını söyleyen Dışişleri “Her senaryoya hazırlıklıyız. A, B ve C planlarımız hazır” açıklaması yaptı.
- Türkiye bölge ülkelerine müdahaleye ve istikrarın bozulmasına sıcak bakmıyor.
- Deniz'e bir müdahalenin göç dalgasına neden olabileceği düşünülüyor.
- Türkiye, A, B ve C planlarını hazırlıyor.
- İran'daki protestoların sonucunda 4 binin üzerinde can kaybı yaşandığı ve 20 bin civarında yaralı olduğu bildirildi.
- Suriye'deki DEAŞ'lıların kendi ülkelerine gönderilmesi gündeme gelebilir.
- Suriye'nin yeniden imarı konusunda Türkiye aktif rol oynayacak.
YÜCEL KAYAOĞLU - Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İran ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine basına kapalı olarak yapılan sunumda, Türkiye’nin bölge ülkelerine müdahaleye ve bölgedeki istikrarın bozulmasına sıcak bakmadığı vurgusu yapıldı.
HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ
İran’a yapılacak bir müdahalenin göç dalgasına neden olacağı belirtilen sunumda “Türkiye olarak her türlü duruma göre hazırlıklarımızı, A, B ve C planlarımızı yapıyoruz. Bir göç durumunda gelecek olanların İran tarafında kalmasını sağlayacak tampon bir bölge olması gerektiğini düşünüyoruz” denildi. Bakanlık yetkilileri, İran’daki protestolarla ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre son gösteriler sırasında 4 binin üzerinde can kaybı oldu. 20 bin civarında yaralı olduğu bilgisi verildi.
YARGILANMA NASIL OLACAK?
Suriye’de son günlerde SDG’nin entegrasyonu kapsamında yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verildi. Suriye’deki DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesinin gündeme geleceği, ancak bunların nasıl yargılanacaklarının uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu ifade edildi. Suriye’nin yeniden imarı konusunda ise Türkiye’nin aktif rol oynayacağı ve bölge ülkelerinin bu konuda devreye gireceği bilgisi verildi.