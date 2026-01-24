İran’a yapılacak herhangi bir müdahalenin göç dalgasına sebep olacağını söyleyen Dışişleri “Her senaryoya hazırlıklıyız. A, B ve C planlarımız hazır” açıklaması yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU - Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İran ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine basına kapalı olarak yapılan sunumda, Türkiye’nin bölge ülkelerine müdahaleye ve bölgedeki istikrarın bozulmasına sıcak bakmadığı vurgusu yapıldı.

Göçe karşı sınıra tampon bölge! Dışişleri Bakanlığı, TBMM'yi bilgilendirdi

HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ

İran’a yapılacak bir müdahalenin göç dalgasına neden olacağı belirtilen sunumda “Türkiye olarak her türlü duruma göre hazırlıklarımızı, A, B ve C planlarımızı yapıyoruz. Bir göç durumunda gelecek olanların İran tarafında kalmasını sağlayacak tampon bir bölge olması gerektiğini düşünüyoruz” denildi. Bakanlık yetkilileri, İran’daki protestolarla ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre son gösteriler sırasında 4 binin üzerinde can kaybı oldu. 20 bin civarında yaralı olduğu bilgisi verildi.

YARGILANMA NASIL OLACAK?

Suriye’de son günlerde SDG’nin entegrasyonu kapsamında yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verildi. Suriye’deki DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesinin gündeme geleceği, ancak bunların nasıl yargılanacaklarının uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu ifade edildi. Suriye’nin yeniden imarı konusunda ise Türkiye’nin aktif rol oynayacağı ve bölge ülkelerinin bu konuda devreye gireceği bilgisi verildi.

