ABD’den Asya’ya dünyanın dört bir yanındaki Türk gençleri Türkiye’ye getiriliyor, staj imkânı veriliyor, geziler ve etkinlikler düzenleniyor, tersine göçün zemini hazırlanıyor.

EMRAH ÖZCAN- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2025 yılında Avrupa’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyada yaşayan binlerce Türk gencini eğitim, kültür ve teknoloji projelerinde buluşturdu.

YTB’nin en dikkat çeken projelerinden biri olan “Türkiye Stajları Programı” bu dönem de meyvelerini verdi.

10 farklı ülkeden seçilen 87 başarılı genç; TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM gibi Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji devlerinde staj yapma imkânı buldu. Teorik bilgilerini sahada pekiştiren gençler, Selçuk Bayraktar ve Alper Gezeravcı gibi isimlerle buluşarak Türkiye’nin teknoloji hamlesini ilk ağızdan dinledi.

Gençlerin millî hafızasını diri tutmak amacıyla “Ecdadın İzinde” ve “Kültür Gezileri” programları düzenlendi.

ABD’de lise öğrencilerine yönelik “Üniversite Giriş Programı” ile akademik rehberlik sunuldu. Hollanda’da “Kariyer Köprüsü” etkinliğiyle genç profesyoneller dev kurumlarla buluştu. İsviçre’de binden fazla katılımcının yer aldığı “Gençlik ve Spor Festivali” ile Türk diasporası arasındaki iletişim ağı güçlendirildi.

