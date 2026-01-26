İhlas Haber Ajansı
Adana'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var
Adana’da otoyolda beton bariyere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Sarıçam ilçesin bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi.
OTOBÜS BETON BARİYERE ÇARPTI
KONTUR firmasına ait otobüs Hatay’dan Konya’ya doğru yola çıktı. Ö.S. (46) kullandığı 42 HC 737 plakalı otobüs ile beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
