Polis şiddeti Minnesota’yı karıştırdı: Öfke seli büyüyor
ABD’de, sınır güvenliği ve göçmenlerden sorumlu ICE ekipleri, gözaltına almaya çalıştığı erkek hemşireyi silahla vurarak öldürdü. Bir ayda ikinci ICE cinayetine isyan edenler sokağa dökülerek polisle çatıştı. 100’den fazla kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde, protestolar sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından Alex Jeffrey Pretti adlı bir erkek hemşirenin öldürülmesi, eyalet genelinde ve diğer ABD eyaletlerinde gösterilerin büyümesine neden oldu.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince öldürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.
Polislerin adı Alex Jeffrey Pretti adlı erkek hemşireyi peş peşe yumruklaması ve tekmelemesi dikkat çekti. Hemen ardından 9-10 el silah sesi duyulurken, Pretti’nin kanlar içerisindeki cesedi videoya yansıdı.
Ardından Minneasota’daki olaylar büyüdü, polis göstericilere göz yaşartıcı ve gaz bombaları ile müdahale etti. Gösteriler ABD’nin diğer eyaletlerine de sıçradı.