Son deprem sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'de meydana geldi. Sındırgı gece yarısı peş peşe sallandı, AFAD verileri son depremler listesinde paylaştı. Şiddetli sarsıntı sonrası artçılar sürüyor...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden Balıkesir Sındırgı’daki sarsıntılar şiddetini arttırdı. Gece yarısı meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Bölge halkı diken üstünde artçılar sürerken AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı, işte son durum...

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi, şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede artçılar sürüyor, 5 dakika da bir deprem oluyor. 4,4'lük depremden 3 dakika sonra 3,3 ile sallandılar , tüm detaylar AFAD son depremler listesinde var.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

