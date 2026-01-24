Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen son depremler ardından mobil uyarı sistemleri bir kez daha gündeme geldi. Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Peki, Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem anında kullanıcılara saniyeler kazandırmayı hedefliyor. Google tarafından geliştirilen sistem, dünya genelindeki Android telefonların sensörlerini kullanarak depremleri algılıyor ve bölgedeki kullanıcılara erken uyarı gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google’ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem sırasında kullanıcıları önceden bilgilendirmeyi amaçlayan ücretsiz bir erken uyarı hizmetidir. Sistem, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan kullanıcılar için hayati önem taşıyan birkaç saniyelik zaman kazandırmayı hedefliyor.

Son depremler ardından gündeme geldi! Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR/ÇALIŞIR?

Deprem uyarı Android cihazınızda ayarlar veya uygulama izinleri üzerinden kolayca aktif hâle getirilebilir. Bu adımlar sayesinde siz de Android deprem uyarısı özelliğini hemen aktif edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açtıktan sonra Güvenlik ve Acil Durum veya Acil Durum Bildirimleri bölümüne gitmelisiniz.

Eğer cihazınızda “Deprem Uyarıları” veya “Deprem Erken Uyarı Sistemi” seçeneği mevcutsa bu özelliği aktif hâle getirebilirsiniz.

Son depremler ardından gündeme geldi! Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Bazı cihazlarda ana uygulama olarak gelmediğinden Google tarafından sunulan Deprem Uyarı Programı veya Google Deprem Uyarıları uygulaması yüklenmesi gerekebilir.

Uygulama halihazırda yoksa deprem uyarı Google Play üzerinden yüklenebilir.

Uygulamayı aktif ettikten sonra bildirim ayarlarını kontrol edip ses ile titreşimin açık olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Son depremler ardından gündeme geldi! Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Ayarlar tamamlandıktan sonra Android cihazınız deprem uyarıları için hazır hâle gelir, muhtemel sarsıntılarda sizi bilgilendirmeye başlar.

Haberle İlgili Daha Fazlası